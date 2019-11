E40 richting Oostende tijdlang afgesloten na zwaar ongeval: vier personen afgevoerd naar ziekenhuis Mathias Mariën

10 november 2019

08u38 2 Oudenburg Op de E40 richting Oostende gebeurde zondagmorgen even voor 6 uur een zwaar ongeval ter hoogte van de afrit Oudenburg. De snelweg was daardoor een tijdlang volledig afgesloten.

Twee personenwagens kwamen er met elkaar in botsing en kwamen tegen de vangrail terecht. Door het ongeval stonden de twee wagens dwars over de E40 en was er geen doorgaand verkeer meer mogelijk. Een vrachtwagenchauffeur die het ongeval zag gebeuren verwittigde de hulpdiensten. De snelweg werd ter hoogte van de afrit Oudenburg afgesloten. Alle voertuigen moesten de E40 verlaten. In totaal werden vier personen naar het ziekenhuis overgebracht. De brandweer diende over een afstand van 150 meter de vele brokstukken op te ruimen. Hoe het ongeval precies kon gebeuren, wordt onderzocht. Omstreeks 7.30 uur was de snelweg weer vrij voor verkeer.