Ducati-motor boort zich in koetswerk van SUV langs kanaal Bart Boterman

15 juni 2020

17u25 0 Oudenburg In de Keiweg tussen Snaaskerke en Oudenburg, langs het kanaal Plassendale-Nieuwpoort, zijn maandag rond 16.30 uur een motorrijder en een SUV gebotst.

De Ducati-motorfiets, met een kleine aanhangwagen, reed in de richting van Snaaskerke toen een Mercedes plots opdook vanuit de Nieuwpoortse Vaartstraat, een doodlopend straatje. Een aanrijding viel niet meer te vermijden. De motor boorde zich in het koetswerk van de Mercedes, maar bleef opvallend genoeg recht staan. De motorrijder stapte zelf af, maar klaagde over pijn aan de handen en polsen. Politie en ziekenwagen kwamen ter plaatse.

De motorrijder werd lichtgewond naar het ziekenhuis overgebracht. De politie deed de vaststellingen en regelde ook het verkeer. Door het ongeval was de straat immers geblokkeerd en al snel ontstond hinder in beide richtingen. Vrachtwagens konden geen rechtsomkeer maken en moesten wachten tot de voertuigen getakeld waren.

