Dit verdienden Oudenburgse politici in 2018 Timmy Van Assche

14 februari 2020

12u23 0 Oudenburg Het Rekenhof heeft Het Rekenhof heeft een lijst gepubliceerd met een overzicht van de mandaten en de verdiensten van de politici in ons land in 2018. In Oudenburg zijn er heel wat verschuivingen geweest na de vorige gemeenteraadsverkiezingen. Toch zetten we de meest opvallende cijfers even op een rijtje. Het gaat om jaarbedragen in bruto.

Ignace Dereeper, die tot 31 mei 2018 burgemeester was van Oudenburg namens CD&V, verdiende tussen de 10.000 en 50.000 euro bruto. Daarnaast voerde Dereeper nog verschillende mandaten uit als voorzitter of bestuurslid bij onder meer Infrax West, Publilec, Efin, de West-Vlaamse Intercommunale of dienstenchequebedrijf BOD. Als lid van de raad van bestuur van Infrax West bijvoorbeeld verdiende Dereeper 2.522,22 euro bruto in 2018. Als voorzitter van de sociale bouwmaatschappij WoonWel schommelt het bedrag tussen de 1 en 5.000 euro. In 2018 liet Dereeper veertien mandaten noteren - waarbij dus dat van burgemeester, maar nadien ook dat van gemeenteraadslid - waarvan er tien worden verlengd.

Peter Velle, in juni 2018 de opvolger van Dereeper en nu fractieleider bij oppositiepartij CD&V, liet drie mandaten optekenen. Uiteraard dat van burgemeester, maar daarvoor was hij ook schepen van onder meer Jeugd en Cultuur. Voor dat mandaat liet Velle een bedrag tussen de 10.000 en 50.000 euro bruto optekenen. Zijn rol als voorzitter bij de intergemeentelijke cultuurvereniging Ginter was onbezoldigd.

Huidig burgemeester Anthony Dumarey (Open Vld) liet in 2018 vier mandaten optekenen: bij de WVI zowel lid van de raad van bestuur als van het directiecomité, regeringscommissaris bij het Vlaams Instituut voor de Zee, en lid van de raad van bestuur bij Infrax West. In totaal goed voor een goeie 6.960 euro aan vergoedingen in bruto.

Gino Dumon (sp.a), op vandaag schepen van onder meer milieu, had voor 2018 negen openbare mandaten aangegeven. Daar zat ook zijn statuut van arbeider bij chemiebedrijf Proviron, wat dus weinig met politiek te maken heeft. Zijn rol als voorzitter van de gemeenteraad in de vorige legislatuur was goed voor een vergoeding tussen 1 en 5.000 euro bruto. Collega-socialist Ulrike Vanhessche is nu schepen, maar was dat ook in de vorige legislatuur. Daarvoor mocht ze tussen de 10.000 en 50.000 euro bruto noteren. Vanhessche tekende in 2018 zes mandaten neer, waaronder dat van adjunct directeur-generaal bij het Vlaams departement Mobiliteit en Openbare Werken.

Tot 2021

Ten laatste op 15 februari 2021 worden de lijsten gepubliceerd met de mandaten uitgeoefend in 2019. Op de exacte cijfers van het huidige college van burgemeester en schepenen is het dus nog even wachten.