Dirk (66) ziet hoe zijn oldtimer in vlammen opgaat: “Zo jammer, mijn zoon en ik hebben er urenlang aan gewerkt” Bart Boterman

22 september 2020

12u44 6 Oudenburg In de Stationsstraat in Oudenburg is dinsdag kort voor de middag een auto volledig uitgebrand. “Ook mijn zoon zal dit heel erg jammer vinden", zegt bestuurder Dirk Halewyck (66). “De Renault Espace uit 1993 stond staat ingeschreven als oldtimer. Mijn zoon en ik hebben er samen uren aan gewerkt.”



Dirk Halewyck uit Oudenburg kwam dinsdag van Oostende en was onderweg naar huis, toen hij plots merkte dat de motor van zijn witte Renault Espace geen kracht meer had. “Ik schakelde naar tweede, maar er gebeurde niets. Ik zette mij dan maar aan de kant om de wagen uit te zetten en opnieuw te starten. Plots zag ik een steekvlam van een meter hoog bij het rechtervoorwiel”, vertelt de tandarts op rust.

Dirk stapte snel uit en nam het brandblusapparaat. “Maar na tien seconden was de brandblusser al leeggespoten. Veel effect had het niet. In enkele tientallen seconden stond de wagen volledig in lichterlaaie. Nog vlug kon ik mijn persoonlijke documenten en laptop in veiligheid brengen. De rookpluim was immens”, getuigt Dirk.

Toen de brandweerkorpsen van Gistel en Oostende aankwamen, stond de auto volledig in lichterlaaie. De Renault Espace werd geblust, maar viel logischerwijs niet meer te redden.

Ook woningen beschadigd

Ook twee woningen liepen schade op door de enorme hitte - volgens de brandweer tussen de 600 en 1.000 graden. Zo zijn een voordeur zwartgeblakerd, een raam gesprongen en gevel- en dakbekleding gesmolten, net als een dakgoot.

Jammer voor zoon

Dirk Halewyck bleef naar eigen zeggen kalm toen hij zijn auto zag uitbranden. “Als je brandblusapparaat leeg is en de vlammen niet verdwijnen, weet je dat de auto volledig verloren is. Het had geen zin om me erover op te winden. Mijn zoon, een oldtimerfanaat, zal het evenwel erg jammer vinden. De auto stond staat sinds vorig jaar ingeschreven als oldtimer en was recent nochtans gekeurd. Samen hebben we er uren aan gewerkt. Graag had hij de auto later gekregen”, zegt Dirk, die gelukkig nog een andere wagen ter beschikking heeft om zijn dagelijkse verplaatsingen te maken.

Door het incident was de Stationsstraat een hele poos afgesloten voor het verkeer. De politie deed de vaststellingen terwijl de brandweer nog nabluste.