Dieven halen paneel uit dak van loods... en stelen enkel een griptang Bart Boterman

01 oktober 2019

14u58 1 Oudenburg Langs de Oostendse Steenweg in Oudenburg is ingebroken in een loods door een paneel van de dakconstructie te verwijderen. De dieven vonden allicht niet wat ze zochten, want er werd enkel een griptang gestolen.

De bewoner stelde de inbraak in zijn loods, een bijgebouw aan zijn woning die fungeert als werkplaats, maandagmorgen vast. De politie ging ter plaatse voor de nodige vaststellingen. Een paneel van 2 meter op 1 meter bleek uit de dakconstructie verwijderd om binnen te dringen. Waar de dieven naar op zoek waren, is voorlopig onduidelijk. Het werkmateriaal bleef liggen, enkel een griptang was verdwenen. Mogelijk werd die meegenomen om een andere inbraak te plegen. Sinds de melding in de Oostendse Steenweg zijn evenwel nog geen nieuwe meldingen van inbraken binnengekomen bij de politie Kouter.