Dienstenbedrijf BOD steunt medewerkers tijdens coronacrisis: van premie tot luxeontbijt aan huis Timmy Van Assche

29 juni 2020

16u36 0 Oudenburg Dienstenbedrijf BOD, actief in Bredene, Oudenburg en De Haan, heeft een aantal maatregelen genomen om zijn 300 medewerkers te steunen in de coronacrisis.

BOD bestaat vijftien jaar en biedt in de regio huishoudhulp aan de hand van dienstencheques. De voorzitter van BOD, Ignace Dereeper, laat weten dat de medewerkers op verscheidene vlakken ondersteuning krijgen in deze ongewone coronatijden. Zo werd bijna twee maanden lang technische werkloosheid in het leven geroepen.

“Tijdens de lockdown werden alle medewerkers gesteund met een premie van zo’n 12 euro per dag. Ook het vakantiegeld, dat normaal gezien in mei wordt uitbetaald, hebben we versneld laten storten. Bovendien werd ook de maaltijdchequevergoeding opgetrokken van 6 naar 8 euro. Onze medewerkers zijn op 3.000 verschillende werkplekken actief en we hebben de hoogste aandacht voor veiligheid. Onze eigen medewerkers hebben bijvoorbeeld zelf 2.000 kwalitatieve mondmaskers gemaakt”, zegt Dereeper.

“Tot slot hebben we onze jaarlijkse barbecue moeten afgelasten, maar ter vervanging lieten we 325 luxeontbijten bij onze medewerkers aan huis leveren.”