Deze maand nog twee bloedinzamelingen van het Rode Kruis, en dat is hoognodig: “Sinds enkele weken terugval in aantal donoren” Timmy Van Assche

18 augustus 2020

15u04 2 Oudenburg Op zowel woensdag 19 als vrijdag 28 augustus organiseert het Rode Kruis een bloedinzamelactie in lokaal dienstencentrum Biezenbilk. En die acties zijn blijkbaar hoognodig, zo laten zowel de hulporganisatie als het stadsbestuur weten. “Door de evolutie van de coronacijfers vinden minder donoren de weg naar een bloedinzameling.”

Sinds twee weken merkt het Rode Kruis een drastische terugval van het aantal bloeddonoren. Vooral voor de voorraad bloedplaatjes heeft dit onmiddellijk negatieve gevolgen. “Door hun houdbaarheid van amper vijf dagen is een continue opkomst van voldoende donoren noodzakelijk om alle patiënten te kunnen blijven helpen. En dat dreigt nu een moeilijke taak te worden”, zegt burgemeester Anthony Dumarey (Open Vld). “Sinds de coronacijfers in ons land opnieuw stijgen, vinden minder donoren de weg naar een mobiele bloedinzameling of donorcentrum. Op de mobiele inzamelingen gaat het om zo’n 20 procent minder opkomst dan verwacht. Maar vooral in de dertien donorcentra van de organisatie raken de bedjes niet gevuld.”

Daarom ondersteunt de stad het Rode Kruis en roept het de Oudenburgnaars op om massaal bloed te donoren. Dit kan op woensdag 19 augustus en vrijdag 28 augustus tussen 17 en 20 uur in Biezenbilk in de Ettelgemsestaat. Iedereen boven de 18 jaar kan bloed doneren. “Begin dit jaar lanceerden we als stadsbestuur een oproep om het aantal donoren in onze stad te laten stijgen. Meer dan 4 procent van onze inwoners is momenteel donor, een stuk boven het Vlaamse gemiddelde. In deze coronatijden is het echter belangrijker dan ooit dat we zoveel mogelijk donoren bereiken. Er is namelijk 70 procent kans dat iemand ooit een bloedproduct nodig heeft”, geeft schepen Romina Vanhooren (Open Vld) nog mee.

Voor een afspraak kan je terecht op de site donorportaal.rodekruis.be en voor meer informatie surf je naar www.rodekruis.be/wat-kan-jij-doen/geef-bloed-of-plasma/.