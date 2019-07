Dennis Tavernier (Open Vld) legt eed af als lid van Bijzonder Comité voor Sociale Dienst Timmy Van Assche

18 juli 2019

07u22 0 Oudenburg Dennis Tavernier heeft de eed afgelegd als lid van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst. Hij neemt hiermee de plaats in van Nathalie Poldervaart, die na het afscheid van schepen Jaak Lingier eerder dit jaar zetelt als gemeenteraadslid.

Tavernier (46) is advocaat, voorzitter van de lokale Open Vld-afdeling en sportief manager bij voetbalclub White Star Oudenburg. “Ik ben blij dit nieuwe mandaat voor onze partij te mogen opnemen", zegt Tavernier. “Het Comité is ongelooflijk interessant en ik wil mee bijdragen aan een warme stad van en voor iedereen." Romina Vanhooren (Open Vld), voorzitter van het Bijzonder Comité, besluit. “Dennis Tavernier is zeker en vast een aanwinst. Beroepshalve heeft hij kennis van sociale dossiers, wat een meerwaarde betekent voor de vergaderingen.” Het Comité is een tweede uitvoerend orgaan van het OCMW dat onder meer bevoegd is voor individuele dossiers rond maatschappelijke dienstverlening en integratie. Naast voorzitter Vanhooren en Tavernier zijn ook Chantal Van Litsenburgh (CD&V), Isabelle Capelle (CD&V), Bart De Rudder (CD&V), Marnix Verstegen (Open Vld) en Stefaan Reynaert (Open Vld) lid.