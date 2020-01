Cultuurdienst organiseert opnieuw zelf comedyshows: Michael Van Peel, Jens Dendoncker en Thomas Smith komen naar Ipso Facto Timmy Van Assche

23 januari 2020

06u54 0 Oudenburg Het stadsbestuur organiseert opnieuw zelf comedyvoorstellingen in zaal Ipso Facto. Er staan voor dit jaar al drie shows op de agenda.

Het startschot wordt gegeven op vrijdag 13 maart waarbij verschillende stand-upcomedians het beste van zichzelf geven. Amelie Albrecht (Humo’s Comedy Cup 2018, jurylid De Slimste Mens), Jasper Posson (Lunatic Comedy Award 2018) en Michael Van Peel (Van Peel overleeft) tekenen present. De avond wordt in goede banen geleid door MC Soe Nsuk. Verder staan er ook nog twee bekende gezichten op het programma. Op 25 september komt Jens Dendoncker een try-out brengen van zijn nieuwe show ‘Voor Dendoncker Thuis’. In december brengt Thomas Smith tot slot zijn voorstelling ‘De jaren van verstand’. Een exacte datum voor deze show is er nog niet. Alle voorstellingen vinden plaats in Ipso Facto en starten om 20.30 uur. Tickets kosten 15 euro in voorverkoop of 18 euro aan de deur. Reserveren kan aan het onthaal van het RAM in de Marktstraat of via cultuur@oudenburg.be.