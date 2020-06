Coronaproof zomeraanbod voor Oudenburgse kinderen Timmy Van Assche

13 juni 2020

14u26 0 Oudenburg De Oudenburgse kinderen kunnen tijdens de zomervakantie genieten van een coronaproof vakantieaanbod. Buitenschoolse kinderopvang De Kikker, speelpleinwerking De Tunne en de sportdienst hebben een mooi aanbod uitgewerkt, zo laten schepenen Vanhessche en Vanhooren weten.

Zoals elke zomer is er in Oudenburg een gevarieerd aanbod van kampen, speelpleinwerking, tienerwerking en buitenschoolse kinderopvang. Vanaf maandag 15 juni om 12 uur kan iedereen inschrijven via het online inschrijvingsplatform i-School.

Nieuw is dat voortaan voor alle activiteiten voorafgaandelijk moet ingeschreven worden, dus ook voor speelpleinwerking De Tunne. In het kader van de coronamaatregelen dienen er namelijk wekelijks vaste contactbubbels te worden gecreëerd wat enkel mogelijk is mits inschrijving. Bovendien kunnen ouders slechts kiezen voor één opvanginitiatief per week per kind. Verschillende opvangvormen combineren in dezelfde week is volgens de richtlijnen niet mogelijk. Omwille van de coronamaatregelen wordt bovendien ook de opvang voor en na sportkampen en speelpleinwerking deze zomervakantie georganiseerd op de locaties zelf.

Om meer kinderen opvangmogelijkheden te bieden, werd afgelopen maanden ook gewerkt aan de oprichting van ‘Speelweken’ tijdens de traditionele sluitingsperiode van De Kikker. Dit betekent dus concreet dat ouders ook in deze periode voortaan op een gevarieerd speel- en activiteitenaanbod kunnen rekenen.

“De zomervakantie wordt een grote uitdaging. Niet alleen voor onze diensten om alle nieuwe richtlijnen toe te passen, maar ook voor de ouders”, zegt schepen van Jeugd Romina Vanhooren (Open Vld). “Eén iets staat echter voorop: we willen als stadsbestuur alle Oudenburgse kinderen - van peuters tot tieners - een welverdiende zomervakantie aanbieden vol plezier.” Schepen Ulrike Vanhessche (sp.a) besluit: “Om je in te schrijven voor het zomeraanbod moet je jouw gezin eerst registeren via www.oudenburg.be/i-school. Heb je hulp nodig, dan kan je op dinsdag 16 en 23 juni van 16 tot 19 uur terecht bij onze vrijetijdsmedewerkers. Zij zullen even het loket van de dienst burgerzaken op het stadhuis overnemen.” Alle informatie over het coronaproof zomeraanbod in Oudenburg vind je op www.oudenburg.be/zomervakantie.