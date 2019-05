Compostvat en -bak wordt stukje goedkoper, vanaf 5 juni wordt nieuwe pmd-zak ingevoerd Timmy Van Assche

24 mei 2019

18u21 0 Oudenburg Het stadsbestuur verlaagt de prijs van een compostvat en -bak. Tegelijk wordt op 5 juni de nieuwe blauwe PMD-zak ingevoerd. Op deze manier wil de stad het restafval bij de inwoners verder doen dalen.

Met de invoering van de nieuwe blauwe zak schat de stad zo'n 8 kilogram restafval te besparen. De nieuwe blauwe zak wordt niet duurder (een rol kost 2,5 euro, red.), maar wel steviger. De huidige, klassieke zakken kan je blijven gebruiken. “Verder merken we dat de huisvuilzak teveel groente-, fruit- en tuinafval bevat. Zonde, want huisvuil eindigt in de verbrandingsoven en aangezien organisch afval zeer veel water bevat komt dat het verbrandingsproces niet ten goede”, stelt milieuschepen Gino Dumon (sp.a). “Door zelf te composteren kun je nog meer besparen op je afvalkost en maak je bovendien zelf een nieuw en nuttig product. Met het nieuwe bestuur willen we thuis composteren aanmoedigen en zullen de prijs van compostvaten en – bakken fors verlagen.” Een compostvat wordt aangeboden aan 10 euro in plaats van 20 euro en een compostbak zal 50 euro kosten in plaats van 65 euro. De vaten en bakken zijn verkrijgbaar bij de milieudienst.