Clown Tobi die ex vermoordde, overleden na wanhoopsdaad in Brugse gevangenis Bart Boterman

21 september 2019

19u49 46 Oudenburg De 32-jarige Kevin L. uit Oudenburg, beter gekend als Clown Tobi, heeft vandaag een wanhoopsdaad gepleegd in zijn cel in de gevangenis van Brugge. Het Brugse parket bevestigt zijn overlijden. De bekende clown bracht in mei vorig jaar zijn ex-vriendin Caroline Dombrecht (46) om het leven en verschanste zich daarna gewapend bovenop een appartementsgebouw in Bredene.

Het was uitkijken naar het assisenproces van Kevin L., die al meer dan een jaar vast zat voor de gruwelijke moord. Hij kon een relatiebreuk met Caroline Dombrecht uit Ettelgem niet verkroppen en was op 14 mei de woning binnengedrongen. Clown Tobi bond het slachtoffer vast en bracht haar om het leven met messteken. Haar kinderen werden in het huis opgesloten.

Vervolgens verliet Kevin L. de plaats en verschanste hij zich urenlang op het dak van een appartementsgebouw in Bredene, waar hij nog had gewoond. Hij gesticuleerde voortdurend, schoot soms in het rond en was zelfs een Facebook-live opgestart. Uiteindelijk konden de speciale eenheden van de politie hem overmeesteren.

Het onderzoek naar de moord was bijna afgesloten en de zaak zou naar assisen worden doorverwezen. “Door het overlijden vervalt de strafvordering. Over de omstandigheden van het overlijden kunnen we verder niets kwijt”, zegt Céline D’Havé van het parket van Brugge, die wel bevestigt dat het om een wanhoopsdaad zou gaan. Er waren geen derden betrokken.

Wie met vragen zit over zelfdoding, kan steeds terecht op het gratis nummer 1813 of www.zelfmoord1813.be