CD&V uit kritiek op relanceplan voor Oudenburg: “Geen sprake van verlaging opcentiemen of algemene belastingen” Timmy Van Assche

15 mei 2020

13u20 0 Oudenburg Oppositiepartij CD&V stelt zich enkele vragen bij de totstandkoming van het eerder voorgestelde relanceplan. “Van de 250.000 euro voorzien aan steunmaatregelen zijn er ook kosten die niets met corona te maken hebben”, geeft fractieleider Peter Velle mee. Burgemeester Anthony Dumarey (Open Vld) is het daar niet mee eens.

“We willen niet meestappen in een populistisch overaanbod aan relancevoorstellen, laat staan de coronacrisis politiek recupereren”, begint Velle. “Het verbaast ons wel dat er op de agenda van de gemeenteraad geen bespreking van de opmaak van een relanceplan stond, waarop wij het als toegevoegd punt op de agenda lieten plaatsen. We hadden graag over de partijgrenzen heen – want deze coronacrisis overstijgt de politiek – aan een relanceplan willen meewerken.”

Specifieke acties

Niet alle voorstellen in het relanceplan liggen al vast en sommige maatregelen komen nog eens apart in de gemeenteraad. “In het plan staan enkele goeie maatregelen”, vervolgt de CD&V-fractieleider. “We zijn blij dat de meerderheid nog voor de zitting van de gemeenteraad in ging op ons voorstel om verenigingen te steunen bij coronakosten. Alleen vraag ik me af: welke maatregelen worden genomen in het kader van de crisis en waren niet eerder voorzien? Ik zie bijvoorbeeld geen directe link tussen de coronacrisis en de actie ‘Veeg voor eigen deur’ (een actie voor propere straten in Oudenburg, wie deelneemt, krijgt een bloemetje - nvdr.) of het in kaart brengen van zitbankjes. Andere mogelijkheden zoals het verlagen van de opcentiemen of algemene belastingen komen niet ter sprake.”

Promomagazine

Verder stelt Peter Velle zich ook vragen bij het aangekondigde promomagazine met cadeaubonnen. “De stad neemt de drukkosten op zich, maar het zijn de handelaars en ondernemers die de bonnen betalen. Het magazine mag dan wel een goeie vorm van publiciteit zijn voor een handelszaak, maar voor starters is het lang niet evident om deze kortingsbonnen op te hoesten mocht iedereen in Oudenburg er gebruik van maken.”

“Niet akkoord”

Burgemeester Anthony Dumarey (Open Vld) is het niet met Peter Velle eens. “Het relanceplan vergt een wijziging van het budget en het meerjarenplan. Er restte ons een korte tijd om het dossier juridisch-technisch in orde te maken voor deze gemeenteraadszitting. We kunnen echt niet wachten tot juni of juli. We richten trouwens een economische raad in met daarin ondernemers - die niet noodzakelijk aangesloten moeten zijn bij een belangengroep zoals Unizo - én alle politieke fracties. Wat betreft de maatregelen van 250.000 euro: de link tussen een actiepunt en de coronacrisis kan minder voor de hand liggen. De ‘Veeg voor eigen deur’-actie was een leuke activiteit, gezien mensen verplicht thuis moesten blijven. Deze actie zullen we trouwens herhalen, want met 380 inzendingen was ze een groot succes. En het in kaart brengen van zitbankjes moet het mogelijk maken voor minder mobiele of oudere mensen om hun wandeling wat te kunnen inschatten en plannen.” Dumarey benadrukt dat hij met het promomagazine handelaars in de kijker wil plaatsen. “Ik ben voorstander van het faciliteren en begeleiden. We willen mensen stimuleren om lokaal te kopen en de koopkracht verhogen. In het magazine wil ik trouwens niet zomaar bonnen publiceren, maar ook artikels waarin de ondernemers worden voorgesteld. De reacties van pakweg slagers, beenhouwers en groenten- en fruithandelaars die ik heb mogen ontvangen, zijn alvast heel positief.”