CD&V en Open Vld ruziën over aanpassing van dagprijzen woonzorgcentrum Riethove Timmy Van Assche

20 december 2019

14u57 0 Oudenburg Op de jongste gemeenteraad werd de dagprijs voor het verblijf in woonzorgcentrum Riethove aangepast. Oppositiepartij CD&V kaartte de verhoging aan, zowel in de gemeenteraad als achteraf met een pamflet op sociale media. “Dit is plat populisme”, vond schepen Romina Vanhooren (Open Vld).

Een dagverblijf in Riethove kost voortaan 5,6 euro meer of, zoals de oppositiepartij stelt, 174 euro meer op maandbasis en 2.044 euro extra op een jaar. “Een verblijf van een jaar in Riethove kost je als single Oudenburgnaar 1.906 euro per maand of 22.440 euro per jaar. En dat zonder medische kosten, kapper, pedicure of persoonlijke uitgaven”, stelt CD&V op sociale media. “Ter vergelijking: in Varsenare ligt de dagprijs op 56 euro, in Eernegem en Gistel op 54,01 euro. In Oudenburg op 61,50 euro. Voor die prijs krijg je gelukkig wel de tomeloze inzet van personeel en vrijwilligers. Ook voor thuismaaltijden en de poetsdienst betaal je voortaan meer.”

Schulden afbouwen

Bevoegd schepen Romina Vanhooren (Open Vld) kan de kritiek van CD&V niet smaken. “Dit is plat populisme. Uit een grote financiële analyse van Riethove blijkt dat er onder het vorige bestuur per jaar gemiddeld 500.000 euro verlies werd gedraaid – goed voor 2 miljoen euro in vier jaar tijd. Dat komt enerzijds door een te lage dagprijs, maar ook door het ontbreken van duurzame langetermijninvesteringen. De verliezen hebben we gemeld bij de diensten van Vlaams welzijnsminister Wouter Beke – een CD&V’er, trouwens – die ons dan ook de toestemming gaf om de prijzen met 10 procent te verhogen. Leuk is het zeker niet, maar het vraagt politieke moed om de 23 miljoen euro schulden in onze stad komende jaren te gaan afbouwen. We willen niet snoeien in het personeelsbestand of de kwaliteit van zorg inperken. De gemiddelde dagprijs in Vlaanderen is 57 euro, maar in Oudenburg beschikken we - in vergelijking tot vele andere steden en gemeenten - over de allernieuwste infrastructuur en verhogen we daarom tot bijna 62 euro. Dat cijfer is bovendien exact hetzelfde als het nieuwe Jacky Maes-centrum in Bredene en de nieuwe afdeling van Lacourt in Oostende.”

Vanhooren kondigt ook voor meer dan 870.000 euro extra investeringen aan in onder meer het woonzorgcentrum en het aanpalende lokaal dienstencentrum.