Bussen van De Lijn zullen niet langer door smalle centrumstraten rijden Timmy Van Assche

20 december 2019

Oudenburg De bussen van De Lijn zullen vanaf april 2020 niet meer door de smalle Sint-Pietersstraat en Mariastraat rijden. Dat zegt schepen Gino Dumon (sp.a) en staat in het beleidsplan 2020-2025.

De bussen rijden al vele jaren door de straten van het zogenaamde Steedje. Vooral de Mariastraat, die aangelegd is met klinkers, ziet af van het zware vervoer. “Na overleg met De Lijn is een aangepaste route voorzien langs de Weststraat, Hoogstraat en Ettelgemsestraat. Via het nieuwe rondpunt met de Karpelhofstraat zullen de bussen door de Abdijlaan en Marktstraat hun lus afwerken. Er komen haltes bij het stadhuis en het woonzorgcentrum. In het eerste jaar van de nieuwe legislatuur hebben we dus een aangepast traject van de Lijnbussen kunnen bekomen”, deelt de schepen van mobiliteit mee.