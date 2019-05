Burgemeesters herbekijken verkeersremmers na zwaar fietsongeval, slachtoffer (83) nog steeds kritiek Bart Boterman

23 mei 2019

15u16 2 Oudenburg De burgemeester van Oudenburg en Ichtegem zijn het erover eens, de verkeersremmers op het kruispunt Zeeweg-Ossenweg-Bevrijdingsweg op de grens van Roksem en Bekegem moeten aangepakt worden. De 83-jarige wielertoerist uit Brugge die woensdagnamiddag zwaar ten val kwam door de verkeersremmers is nog steeds in levensgevaar.

“Verschrikkelijk wat die man overkomen is. Ik hoop dat hij een spoedig herstel kent”, zegt Ichtegems burgemeester Jan Bekaert (W.I.T). Het slachtoffer, de 83-jarige W.H. uit Brugge, bevindt zich nog steeds in levensgevaar, bevestigt de politie Kouter. De man was samen met zijn broer aan het fietsen in de Zeeweg en had de verkeersremmers van zo’n vijftien centimeter hoog te laat opgemerkt. Hij botste op de borduur en viel met zijn hoofd tegen de volgende.

“Ik moet toegeven, ik kende het kruispunt amper. De plaats blijkt in 2013 heraangelegd in samenspraak met de gemeente Oudenburg, met de borduren als verkeersremmende maatregel. Maar de zichtbaarheid is niet optimaal, omdat de kleur van de lijnen en de verkeersremmers dezelfde is. Wie de plaats niet kent en even onoplettend is, kan zich zwaar mispakken. Het is jammer dat er eerst een ongeval moet gebeuren, maar dit zullen we aanpakken”, aldus Jan Bekaert.

Eerstdaags overleg

Er is inmiddels contact geweest met zijn Oudenburgse collega Anthony Dumarey (Open Vld). “Het is duidelijk dat we de verkeersremmers moeten evalueren en veranderen. Maar het is een grensgeval, dus dit moet in samenspraak gebeuren. Wat mij betreft, kan dit niet blijven. We zitten eerstdaags samen om concreet te overleggen”, reageert Dumarey. “Ofwel de zichtbaarheid drastisch verhogen, ofwel de verkeersremmers gewoonweg vervangen door iets anders”, voegt nog Bekaert toe.