Burgemeester schept extra duidelijkheid over afsteken van vuurwerk op oudejaar Timmy Van Assche

19 december 2019

16u21 0 Oudenburg Burgemeester Anthony Dumarey (Open Vld) heeft tijdens de gemeenteraad extra duiding gegeven over het afschieten van vuurwerk op oudejaarsavond. Dat gebeurde na een vraag van raadslid Sofie Sanders (CD&V).

“Inwoners die zelf wensen vuurwerk af te schieten, mogen dit zonder meldingsplicht doen tussen 22 uur op 31 december en 2 uur op 1 januari. Voor 22 uur en na 2 uur mag er dus géén vuurwerk worden afgeschoten”, zo klonk de mededeling van burgemeester Anthony Dumarey (Open Vld) begin deze maand. Tegelijk riep de stad wel op om zoveel mogelijk geluidsarm vuurwerk te gebruiken met het oog op dierenwelzijn en geluidsoverlast.

Locaties

Oppositieraadslid Sofie Sanders (CD&V) vroeg de burgemeester echter de communicatie nog wat scherper te stellen. “Eind mei 2019 verscheen in het Belgisch Staatsblad een nieuw decreet van de Vlaamse regering waarbij een verbod opgelegd wordt voor het gebruik van vuurwerk, voetzoekers, carbuurkanonnen en wensballonnen. Het decreet geeft wel de bevoegdheid aan gemeenten om een uitzondering toe te staan op dit verbod bij uitzonderlijke gebeurtenissen. In dat geval kan de gemeente het verbod tijdelijk opheffen en vooraf toestemming verlenen om op een beperkt aantal plaatsen en gedurende een beperkte periode vuurwerk af te steken. De onduidelijkheid in Oudenburg zit hem dus in de locatie: wanneer men de uitspraak van de burgemeester volgt, zou kunnen besloten worden dat het in heel Oudenburg toegestaan zal zijn om vuurwerk af te steken.” Sanders vraagt ook dat het politiereglement, in het kader van een algemene herwerking, ook op dit nieuwe decreet afgestemd wordt.

2021

Burgemeester Anthony Dumarey (Open Vld) schept duidelijkheid. “Het decreet laat ruimte voor interpretatie. Het is perfect legaal om op het hele grondgebied vuurwerk af te steken, maar in de toekomst willen we evolueren naar specifiek voorziene zones. We wachten echter niet af: nu al is er een zone voorzien, in de weide naast de site van Abdijhoeve. Deze regeling geldt ook voor volgend jaar. Vanaf 2021 gaan we dus evolueren naar specifieke zones en zal het gebruik van geluidsarm vuurwerk verplicht zijn.” Ook CD&V was vragende partij om geluidsarm vuurwerk te verplichten, gezien Oudenburg heel wat landelijke gebieden telt.