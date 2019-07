Burgemeester Dumarey (Open Vld) waarschuwt: “Provincie zet drones in om mogelijk watercaptatieverbod te controleren” Timmy Van Assche

02 juli 2019

16u49 0 Oudenburg Voor de derde zomer op rij wordt er een watertekort verwacht in onze provincie. De afgelopen twee zomers vaardigde de gouverneur een captatieverbod uit waarbij het verboden was om water op te pompen en onnodig water te verbruiken door bij voorbeeld auto’s te wassen. “Dit jaar zit zo’n captatieverbod er opnieuw aan te komen, maar nieuw is dat de gouverneur en de provincie West-Vlaanderen actief zullen controleren als het verbod wordt nageleefd”, laat burgemeester Anthony Dumarey (Open Vld) van Oudenburg weten.

Er zijn op dit moment geen beperkende maatregelen van kracht in West-Vlaanderen, maar het waterniveau in onze grond is sinds de warme zomers van afgelopen jaren nog steeds niet op peil. Deze zomer belooft opnieuw zeer warm te worden. “Daarom heeft de gouverneur mij gevraagd de Oudenburgse inwoners en bedrijven te vragen verstandig om te springen met het beschikbare water”, zegt Dumarey. “De provinciale diensten zullen door middel van het gebruik van drones controleren als iedereen zich aan het captatieverbod houdt. Indien er inbreuken worden vastgesteld, zal er meteen ingegrepen worden. Er zal de komende maanden verstandig omgegaan moeten worden met het beschikbare water. Als burgemeester vind ik het mijn plicht om onze inwoners van de plannen van de gouverneur op de hoogte te brengen. Zo kunnen hoge boetes deze zomer vermeden worden.”