Buitenschoolse kinderopvang zal op vier verschillende locaties plaatsvinden Timmy Van Assche

27 december 2019

18u18 2 Oudenburg Een decentralisatie van de buitenschoolse kinderopvang. Dat is wat het stadsbestuur de komende jaren voor ogen heeft. Concreet wordt de opvang op de huidige locatie De Kikker afgebouwd, maar wordt er wel opvang georganiseerd op vier andere plaatsen op Oudenburgs grondgebied. Het stadsbestuur voorziet hiervoor 905.000 euro in haar beleidsplan.

Op vandaag wordt buitenschoolse kinderopvang georganiseerd in De Kikker in de Aernoudtstraat, waar kinderen terecht kunnen op vakantie- en schoolvrije dagen, op woensdagmiddag, voor en na schooltijd. Het stadsbestuur wil de werking hier afbouwen en decentraliseren. “We willen een nieuwe buitenschoolse kinderopvang inplannen in het voormalige kloostergebouw in de centrale Hoogstraat, waar basisschool Heilige Familie werk maakt van een nieuw schoolgebouw en waar WoonWel sociale appartementen inplant", vertelt bevoegd schepen Romina Vanhooren (Open Vld). “Wij zouden daar op de benedenverdieping een kinderopvang kunnen inrichten. Verder merken we dat veel scholen zelf buitenschoolse opvang organiseren. Het aantal aanvragen naar opvang in De Kikker zit in dalende lijn, waardoor het interessant kan zijn om samen te werken met basisschool Arnoldus in Oudenburg en De Tandem in Roksem, die ook een nieuw schoolgebouw plant. In het kader van een nieuwe visie voor Ettelgem, willen we ook in deze deelgemeente buitenschoolse kinderopvang voorzien.” Voor de hele decentralisatie voorziet de stad dus meer dan 900.000 euro. Voor het nieuwe project in de Hoogstraat - waar ook Huis van het Kind kan komen - wordt zowat 830.000 euro voorzien, voor een project in Ettelgem 75.000 euro. Het gebouw van De Kikker zou dan ook verkocht worden.

Volgens Vanhooren zal er op de vier locaties ook in de zomer opvang mogelijk zijn. Oppositiepartij CD&V toonde zich kritisch over de plannen. “Er was een nieuwbouw voorzien in de Bekestraat waar iedereen zich in kon vinden - ook de oppositie. Waarom is dit project geen prioriteit meer?”, vraagt raadslid Johan Tanghe zich af. “En wat met kinderen die al een heel jaar in een bepaalde school les volgen? Moeten zij dan in de zomer wéér naar dezelfde school?”, wil Gudrun Devlam weten. CD&V hoopt dat de buitenschoolse kinderopvang en ook de speelpleinwerking hun eigenheid behouden. Schepen Vanhooren pikt in: “Ik wil er op wijzen dat de nieuwbouw van de vorige bestuursploeg nooit vergund is geraakt. Over die piste moeten we dus lang niet meer spreken. We willen een rotatiesysteem op punt zetten waarbij kinderen ‘s zomers om de zoveel weken naar een andere locatie trekken. Zo is er voor hen een mooie afwisseling tussen de verschillende locaties. Voor het personeel verandert er niks. Er volgen geen ontslagen. Sterker nog: we willen het team zelfs uitbreiden en er tegelijk voor zorgen dat kinderen hun vertrouwde begeleiders blijven zien. Voor het personeel plannen we overleg wie waar en wanneer kan ingezet worden. Tot slot willen we de speelpleintjes en speelzones herzien en vernieuwen.”