Buitenschoolse kinderopvang voortaan ook in scholen, en niet meer alleen in De Kikker

10 september 2020

11u51 0 Oudenburg De buitenschoolse kinderopvang in Oudenburg zal voortaan ook in scholen worden georganiseerd, en dus niet enkel meer in De Kikker in de Aernoudstraat. Die beslissing van het stadsbestuur werd goedgekeurd op de gemeenteraad.

“Afgelopen weken hebben we met de Oudenburgse scholen een samenwerkingsprotocol opgesteld over de organisatie van de opvang in onze stad. Een historisch akkoord. Alle voor- en naschoolse opvang wordt nu door begeleiders van De Kikker op verschillende locaties voorzien. Per school werd een regeling op maat uitgewerkt. De decentralisatie van de opvang is dus veel vroeger dan verwacht een feit”, aldus schepen van Jeugd en Gezin Romina Vanhooren (Open Vld).

Goed voor ouders en milieu

Al in maart was het bij de eerste coronagolf duidelijk dat het werkingsjaar van BKO De Kikker er anders zou gaan uitzien. In de scholen werd toen de voor- en naschoolse opvang verzekerd door begeleiders van de stad. “Sinds 1 september trekken we deze lijn door en werkten we een regeling per school uit. De principes werden hiervoor verankerd in een samenwerkingsprotocol. Het feit dat de voor- en naschoolse opvang voortaan hoofdzakelijk in de scholen plaatsvindt, zorgt voor een grotere flexibiliteit voor de ouders. Ook ecologisch is het een meerwaarde, aangezien kinderen anders met verschillende bussen tussen de scholen en opvang moest worden overgebracht”, duidt de schepen verder.

Verbouwingswerken

“De Oudenburgse scholen werken momenteel ook volop verder aan hun verbouwings- of nieuwbouwplannen. Hierdoor zal de opvang in de toekomst ook over de modernste infrastructuur beschikken. Bovendien zijn voortaan ook alle tarieven en opvanguren in de verschillende scholen gelijk. Ook voor de vakantieperiodes zal telkens een regeling op maat worden uitgewerkt”, Vanhooren.

