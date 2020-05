Brugse Ommeland lanceert nieuwe fietsroute langs mooiste plekjes van Gistel, Oudenburg en Jabbeke Timmy Van Assche

16 mei 2020

12u41 0 Oudenburg Regio Brugse Ommeland, onderdeel van autonoom provinciebedrijf voor toerisme Westtoer, heeft een nieuwe fietsroute klaar. Die laat je op verkenning trekken naar de mooiste plekjes van zowel Oudenburg, Gistel als Jabbeke.

Dat er vlak achter de kustlijn een mooie regio te ontdekken valt, weten veel fietsliefhebbers - en wandelaars - al langer. Toch zijn er nog tal van mooie plekjes die misschien aan de aandacht ontsnappen. De nieuwe fietsroute ‘Op verkenning in Gistel, Oudenburg en Jabbeke’ telt dan ook enkele knappe hoogtepunten, zoals abdij Ten Putte in Gistel en 't Spaans Tolhuis in Oudenburg. Dit historisch belangrijk gebouw langs de vaart Oostende-Brugge was eeuwen geleden onderdeel van een fort. En in Jabbeke worden Vloethemveld en museum Huis van Permeke onder de aandacht gebracht. De totale lus van de fietsroute is 50 kilometer lang. Officieel is abdij Ten Putte het startpunt, maar eigenlijk kan je op elk punt vertrekken. De route downloaden kan gratis via de website van het Brugse Ommeland.