Brenda Bossaer (60) start met praktijk voetreflexologie: “Het is een late roeping” Timmy Van Assche

12 september 2019

13u30 0 Oudenburg In de Vijfwegstraat 76d is Brenda Bossaer begonnen met haar praktijk voetreflexologie. “Noem dit gerust een late roeping, al heb ik altijd al mensen graag geholpen.”

Brenda werkte voorheen bij een notaris en advocaat, en was ook zelfstandig pensionuitbater in Bredene. Daarnaast vervulde ze ook veel vrijwilligerswerk. “Toch was ik altijd al geïnteresseerd in lichaam en geest. Mijn oudste dochter, die intussen 38 jaar is, werd geboren met een scheef voetje. Destijds verbleven pas bevallen vrouwen bijna een week in het ziekenhuis. De verpleegsters vertelden me dat ik vier keer per dag het voetje moest masseren. Al na enkele dagen was het voetje in orde. Dat voorval is me steeds bijgebleven. Ik heb altijd al mensen graag geholpen. Toen ik een tijdje terug een beroepsopleiding volgde in de voetreflexologie, was het niet de bedoeling om hiermee een professionele weg in te slaan. Maar gaandeweg raakte ik meer en meer gepassioneerd en besloot ik, op mijn zestigste, toch een eigen praktijk op te starten. (lacht) Noem het gerust een late roeping.”

“Stress maakt ziek”

Etherische oliën vullen de praktijk van Brenda en stellen de gasten meteen gerust. “Ik bied de klanten een kopje thee aan en via een verkennend gesprek kom ik te weten waarvoor ze tot bij mij komen”, gaat ze door. “Daarna geef ik de voetjes een scrub en gaan we aan de slag. Elke gast mag zijn of haar meest comfortabele positie kiezen, zolang ze maar een ontspannen houding aannemen. Eigenlijk verzorg ik een breed publiek: van baby’s tot bejaarden, man en vrouw. Ik bied een ondersteuning bij allerlei kwaaltjes, zoals hormonale wisselingen, gewrichts- of evenwichtsproblemen, depressies, lichamelijke of geestelijke verzwakking. De behandeling kan perfect als aanvulling bij een medische behandeling. Maar je kan hier ook terecht voor simpelweg een deugddoende massage voor pure ontspanning. Stress is waar veel mensen mee kampen en ik zeg: ‘te veel stress maakt ziek’. Kijk, ik vervul ook een doorverwijsfunctie. Ik ben geen dokter en kan mensen doorsturen naar een arts of specialist. De voet is een zeer complex lichaamsdeel waar bijvoorbeeld 26 beenderen, 33 gewrichten, 19 spieren, 107 ligamenten en zenuwuiteinden zitten. Het heeft dus zeker zin om, nadat je voeten een hele dag in schoenen hebben gezeten, ze te gaan bewerken.” Een massage duurt tachtig minuten en kost 45 euro. Alle info: 0487/474.147 of brendabossaer@gmail.com.

