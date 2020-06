Brandweer rukt uit voor hevige rookontwikkeling in woning: bewoners afwezig terwijl pot met frituurolie staat te branden op elektrisch fornuis Bart Boterman

03 juni 2020

10u00 1 Oudenburg De brandweer rukte dinsdagavond iets voor 23 uur uit naar een woning in de Gistelsesteenweg in Westkerke, vlakbij de Slachthuiswijk. Voorbijgangers hoorden het brandalarm loeien en zagen rookontwikkeling binnen. De bewoners waren niet aanwezig.

De brandweer snelde ter plaatse en brak de voordeur open. De woning was gevuld met een dichte mist van rook. Op een brandend elektrisch fornuis was namelijk een pot met frituurolie blijven staan toen de bewoners vertrokken. De frituurolie was volledig uitgedampt en de bodem beginnen branden, met rookontwikkeling tot gevolg. De brandweer had het incident snel onder controle en de schade bleef uiteindelijk beperkt, afgezien van rookafzetting, gestold frietvet aan de muren en de opengebroken deur. De brandweer ventileerde de woning nog terwijl de politie de bewoners verwittigde.