Brand in woning blijken eitjes die te lang op het fornuis stonden Bart Boterman

14 augustus 2020

12u09 1 Oudenburg De brandweerkorpsen van Oostende en Gistel zetten vrijdag rond 11 uur koers naar de Sint-Pietersstraat in Oudenburg voor een brand. “Iemand zag rook door een raam en het vermoeden was dat de bewoner nog binnen zat”, zegt kapitein Dirk Maertens van de brandweer van Oostende. Ook de MUG-heli en ziekenwagen werden opgeroepen.

Bij aankomst van de brandweer kwam de bewoner net nietsvermoedend in de straat gewandeld. De brandweer kon de woning betreden met de sleutel. “Uiteindelijk bleek de rook afkomstig van twee eitjes die te lang aan het koken waren. De bewoner had die per ongeluk op het brandend fornuis laten staan en was vertrokken. Uiteindelijk bleef de schade beperkt. We hebben de woning geventileerd en zijn snel opnieuw richting de kazerne vertrokken”, besluit de kapitein. De MUG-heli werd onderweg geannuleerd en maakte rechtsomkeer.