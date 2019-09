Boom zoekt grond: stad ondersteunt inwoners bij aankoop van bomen Timmy Van Assche

13 september 2019

18u16 0 Oudenburg De komende jaren wil Oudenburg massaal veel bomen planten en daarvoor willen de stad samen met alle inwoners inzetten op een groenere stad. Heb jij nog plaats voor een of meerdere bomen? Meld je dan via milieu@oudenburg.be . “Zo help je de stad te vergroenen én CO2 te verminderen”, klinkt het.

“Het concept is simpel: wij willen een groepsaankoop organiseren voor bomen waarbij onze inwoners aan een voordelig tarief bomen kunnen aankopen die ze ook effectief moeten planten”, zegt milieuschepen Gino Dumon (sp.a). “Heb je een grote lap grond voor een publiek toegankelijk bos, dan krijg je de bomen zelfs gratis.” Burgemeester Anthony Dumarey (Open Vld) vult aan. “Voor elke nieuwe boom in een voortuin, zet de stad Oudenburg er één extra. Zo zorgen we voor meer bomen in het Oudenburgse straatbeeld en helpen we mee aan een groene long in onze stad.”

“Begin oktober lijsten we alle aanmeldingen op zodat we een goed zicht krijgen op de aanvragen. Daarna vragen we offertes op bij verschillende boomkwekers om zo de meest voordelige prijs te krijgen”, legt Dumon uit. “In het najaar nemen we contact met geïnteresseerden op met verdere richtlijnen en plantinstructies. Opgelet: de bomen dienen volgens wettelijke plantafstand op minstens twee meter van de perceelgrens aangeplant te worden om hinder bij de buren te vermijden. Hou hiermee rekening bij je soortkeuze.” Vanaf 2020 kan je je boom of bomen komen ophalen en planten. De exacte ophaaldatum en locatie worden tijdig vooraf gemeld.