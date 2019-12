Blokkende studenten kunnen terecht in... het Romeins museum Timmy Van Assche

11 december 2019

17u03 0 Oudenburg Afgelopen zomerperiode werd door het Oudenburgse stadsbestuur een bloklocatie ingelast. Een succes want dagelijks kwamen tientallen studenten naar lokaal dienstencentrum Biezenbilk om er te studeren. Omdat de lokalen in het centrum nu volop worden verhuurd, werd een nieuw onderkomen gezocht en gevonden.

“Aangezien de leslokalen in Biezenbilk ondertussen volop worden verhuurd, gingen we op zoeken naar een nieuwe plaats om onze jeugd een rustige bloklocatie aan te bieden”, zegt schepen Romina Vanhooren (Open Vld). “Ons oog is daarbij gevallen op het bezoekerscentrum van het Romeins Archeologisch Museum. Net als in het lokaal dienstencentrum zal de prachtige locatie vanaf maandag 23 december tot eind januari 2020 zeven dagen op zeven beschikbaar zijn.”

Met de eerste edities van ‘Oudenburg Blokt’ trachtte het Oudenburgse stadsbestuur afgelopen maanden het samenhorigheidsgevoel onder de Oudenburgse studenten stimuleren. “De reacties waren zeer positief waardoor we het initiatief verder willen zetten”, gaat de schepen door. “De volledige periode voorzien we daarom de faciliteiten in het bezoekerscentrum van het Romeins Archeologisch Museum. Het betreft de rustige ruimte waar afgelopen maanden de Oudenburgse tijdstafel stond. Bovendien kan de Oudenburgse jeugd op die manier ook volop kennis maken met het museum en alles wat de locatie te bieden heeft.”

Op de locatie zal er opnieuw gratis koffie en water ter beschikking worden gesteld voor de studenten. Er is ook internet. Het RAM is in de blokperiode elke dag open van 8 tot 20 uur.