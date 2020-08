Bikes & Bites pakt uit met nieuw concept: “Een beetje positiviteit doet onze horecasector veel deugd” Timmy Van Assche

06 augustus 2020

16u22 1 Oudenburg In de Groenedijkstraat draait bistro en bar Bikes & Bites, een goeie maand na de opening, op volle toeren. Uitbaters Kevin Beirens, bekend van Histoires d’O en Ostend Beach, en barista Geert Blomme pakken nu uit met een nieuw concept.

Bikes & Bites vatte op 1juli post in het voormalige Bikers Loft Groenedijk in Oudenburg, net over de grens van Oostende. In geen tijd groeide de nieuwe horecazaak uit tot een hit. Intussen pakken Beirens en Blomme uit met een nieuw concept.

“We blikken met een goed gevoel terug op de eerste maand. We mogen zowel doorwinterde fietsers en motorrijders verwelkomen, vriendengroepen en gezinnen. Het was dan ook van meet af aan de bedoeling om die brede doelgroep aan te spreken met onze ‘Histoires d’O van het hinterland’”, legt Kevin Beirens uit.

Toast Beer

“We willen ons publiek blijven aanspreken en pakken nu uit met Bikes Burgers. Het principe is simpel: elke donderdag vanaf 18 uur bieden we een andere hamburger aan met sla, frietjes en aangepast biertje. Een dj zorgt tegelijk voor de nodige sfeer met leuke beats. Deze week serveren we bijvoorbeeld een sappige spitburger, volgende week pakken we uit met een hamburger vergezeld van het nieuwe Toast Beer. Dat werd gebrouwen door de Oostendse stadsbrouwerij ’t Koelschip en is idee van dj Marcus ‘Toast’ Chiroli.” Een plekje reserveren kan via info@bikesandbites.be.

(lees verder onder de foto)

Kevin Beirens wil hiermee ook een positieve boodschap de wereld insturen. “Op sociale media zijn horecazaken maar al te vaak het mikpunt van negativiteit en kritiek, bijvoorbeeld over social distancing. Nochtans doen alle horecazaken hun uiterste best om alle maatregelen zo goed mogelijk op te volgen, terwijl het moeilijke tijden zijn om een zaak draaiende te houden. Wij willen aantonen dat ondanks hier 80 tot 100 personen kunnen plaatsnemen, alles veilig kan verlopen. Iedereen zit ver genoeg van elkaar en blijft op z’n plaats zitten, terwijl er heerlijk kan genoten worden van lekker eten en drinken. Ik wil al onze collega’s een hart onder de riem steken na maanden gesloten te moeten zijn. Een beetje meer positiviteit zou onze sector ontzettend veel deugd doen.”