Bijna 60 nieuwbouwwoningen op komst in Roksem Timmy Van Assche

17 januari 2020

14u46 0 Oudenburg Het schepencollege heeft aan de firma Danneels een omgevingsvergunning verleend voor de realisatie van 57 private nieuw bouwwoningen in deelgemeente Roksem. De woningen komen in de Oude Brugseweg ter hoogte van de begraafplaats.

“Bij de deze omgevingsvergunning werd voor het eerst de toekomstige Europese regelgeving met betrekking tot laadpalen voor elektrische voertuigen gevolgd. De projectontwikkelaar dient voor een tiental laadpalen te zorgen”, geeft bevoegd schepen van ruimtelijke ordening Stijn Jonckheere (N-VA) mee. “Zo anticiperen we op de toekomstige wensen en noden in onze stad.” Het is de bedoeling dat de werken na de zomer van 2020 gefaseerd zullen starten.

Dit nieuwbouwproject is het eerste deel van de uitbreiding van het dorp. “De komende jaren staat ook het project Gaffelhoek in de Pastoriestraat gepland, waardoor het aantal woningen in Roksem drastisch zal toenemen”, duidt burgemeester Anthony Dumarey (Open Vld). “Dit zal ervoor zorgen dat Roksem er binnen enkele jaren helemaal anders zal uitzien. Als stadsbestuur willen we echter de eigenheid van deze deelgemeente behouden en zullen we investeren in de leefbare dorpskern.”