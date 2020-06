Bibliotheek gaat opnieuw open volgens de klassieke openingsuren Timmy Van Assche

01 juni 2020

11u07 0 Oudenburg Na tien weken sluiting gaat de bibliotheek dinsdag terug open. Boeken terugbrengen en ontlenen is opnieuw mogelijk tijdens de normale openingsuren, maar onder strikte voorwaarden.

Vanaf 2 juni kunnen de inwoners van Oudenburg opnieuw terecht in de bibliotheek. Er moet wel rekening gehouden worden met enkele veiligheidsmaatregelen. Zo werd er een circulatieplan uitwerkt. Iedereen moet zich aanmelden in de Gysselingzaal, waar stippen voorzien zijn om op een veilige afstand te wachten. Een medewerker neemt de bezoekers mee naar binnen. Er worden maximaal drie bezoekers tegelijkertijd binnen gelaten. De bib verlaten doe je via de normale uitgang. Per gezin wordt slechts één bezoeker toegelaten.

“Breng bij voorkeur alle ontleende materialen in één keer samen binnen”, zegt cultuurchepen Stijn Jonckheere (N-VA). “De binnengebrachte materialen gaan ook een paar dagen in quarantaine. Wees gerust, de ontleningen zijn boetevrij tot eind juni. Er kan ook opnieuw ontleend worden.” Om veiligheidsredenen zijn kranten en tijdschriften niet raadpleegbaar en ook internetgebruik of catalogusconsultatie is niet mogelijk.