Bewoners woonzorgcentrum Riethove amuseren zich rot met Tovertafel: “Het gaat lusteloosheid bij mensen met dementie tegen” Timmy Van Assche

12 december 2019

17u33 0 Oudenburg Bewoners van woonzorgcentrum Riethove kunnen voortaan aanschuiven aan de Tovertafel. Via een projector worden op tafel bewegende beelden getoond. De bewoners kunnen ook interactieve spelletjes spelen, zoals een bal over en weer gooien. Het doel van de Tovertafel is om personen met dementie een kwalitatief tijdverdrijf te schenken.

“Ah, gie godverdomsche ezel”, grapt bewoner Guust wanneer hij een balletje slaat aan de Tovertafel met andere bewoners. Het doel van de Tovertafel wordt meteen geïllustreerd. Het Nederlandse bedrijf Active Cues ontwikkelde dit knap staaltje zorginnovatie, dat personen met dementie helpt om terug een verbinding met de omgeving te krijgen. Verscheidene spellen kunnen op de tafel worden geprojecteerd door middel van een hoge kwaliteit beamer, infraroodsensoren, een luidspreker en een processor. Door middel van interactieve spellen worden zowel lichaam en geest gestimuleerd. Zo kunnen de bewoners van Riethove dus een balletje over en weer tikken, maar ook met hun handen door een hoop bladeren of visvijver gaan. “Op die manier lokken we beweging uit en verhogen we de levenskwaliteit van de bewoners", zegt Kathleen Van Leirsberghe van Active Cues.

“De items in de projectie, zoals een bal, vissen of vogeltjes, kunnen we aan een bepaalde snelheid laten bewegen, aangepast aan de bewoners. Toch moet je niet per se beelden projecteren op een tafel. Je kan op een warme zomerdag ook een opblaasbaar zwembadje op de grond zetten, personen met hun voetjes in het water laten en visjes projecteren. Evengoed kan je op de grond herfstbladeren tonen en de bewoners oefeningen met een veegborstel laten doen. De toepassingen zijn dus heel breed.” In totaal heeft het bedrijf al 2.500 Tovertafels in acht landen, van Scandinavië en Engeland tot in Frankrijk, Nederland en België. “We zijn niet alleen in woonzorgcentra actief, maar ook in instellingen voor geestelijke zorg en scholen voor buitengewoon onderwijs.”

De Tovertafel werd in Oudenburg aangekocht door de vriendenkring van Riethove. Vrienden en familieleden woonden een demonstratie van het toestel bij. Het gaat om een investering van zo’n 7.000 euro. “De Tovertafel is heel goed voor het doorbreken van apathie en lusteloosheid”, merkt schepen Romina Vanhooren (Open Vld) op.

“De tafel is een spel dat heel wat mogelijkheden biedt aan zowel de persoon met dementie, de omgeving als alle disciplines die binnen het woonzorgcentrum werken. Het is een handig hulpmiddel dat kwaliteit kan toevoegen aan het leven van de bewoners en omgeving. Een helder moment, een herinnering of onverwacht grapje: het zijn schaarse geluksmomenten voor mensen met dementie, maar des te waardevoller. Het aantal mensen met dementie blijft toenemen - ook in Oudenburg. Naar schatting meer dan 130.000 Vlamingen kampen met dementie, zo blijkt uit cijfers van 2018. Dat betekent dus een grote uitdaging voor heel wat woon- en dagopvangcentra. De resultaten van het toestel zijn alvast fantastisch.”