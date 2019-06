Bestuurder met glaasje op ramt boom en belandt met wagen op zijkant Bart Boterman

17 juni 2019

15u36 3 Oudenburg Langs de Brugsesteenweg in Roksem bij Oudenburg is zondag iets voor middernacht een bestuurder onder invloed zwaar gecrasht met de wagen.

Volgens de lokale politie Kouter reed de 55-jarige Bruggeling in de richting van Brugge. Rond 23.50 uur week de man om ongekende reden af van het rijvak. Zijn wagen stak de baan over en ramde een boom aan de linkerkant van de weg. Door de klap werd de wagen weggeslingerd tegen een boom aan de rand van een voortuin en vervolgens kwam de wagen op de zijkant te liggen. Een buurtbewoner belde de hulpdiensten. De bestuurder zat technisch gekneld in zijn wagen en werd bevrijd door de brandweer. De man was de hele tijd wel bij bewustzijn.

De bestuurder werd met lichte verwondingen overgebracht naar het Serruysziekenhuis in Oostende. De man was volgens de politie onder invloed van alcohol en legde een positieve ademtest af. Zijn zwaar beschadigde wagen werd getakeld en rijbewijs ingetrokken. De brandweer zaagde de aangereden boom nog in stukken. Tijdens de interventie was de rijbaan volledig afgesloten.