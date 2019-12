Bestuurder (22) crasht aan de Vrijboom en blaast positief Bart Boterman

31 december 2019

15u29 0 Oudenburg In de Ettelgemsestraat in Oudenburg is maandagnacht rond 1.30 uur een bestuurder gecrasht met zijn auto. De 22-jarige Oostendenaar reed tegen een stenen pijler en een hekken van een woning. Hij legde een positieve ademtest af.

Volgens de politie Kouter reed de bestuurder langs de Ettelgemsestraat in de richting van Jabbeke toen hij ter hoogte van het kruispunt met de Vrijboomstraat de controle over het stuur verloor. Hij bleef ongedeerd tijdens de crash, maar blies positief bij een ademtest. Zijn rijbewijs werd voor 6 uur ingehouden. Zijn wagen was niet meer geschikt om te rijden en werd getakeld.