Bestuur neemt stadhuis onder handen: raadszaal opgedeeld in kantoren, terras omgebouwd tot vergaderruimte Timmy Van Assche

17 augustus 2020

17u00 3 Oudenburg De omgevingsvergunningsaanvraag voor de uitbreiding van het stadhuis werd ingediend. Daarbij wordt de raadszaal omgevormd tot extra kantoorruimtes en krijgt het terras een compleet nieuwe functie.

De plannen zaten al langer in de pijplijn, en de realisatie komt nu wel héél dichtbij. “Het Oudenburgse stadhuis kampt al jaren met plaatstekort”, steekt burgemeester Anthony Dumarey (Open Vld) van wal. Op sommige dagen werken tegelijk 25 tot 30 personen in het historische, maar al bij al krappe stadhuis in de Weststraat. “De zittingen van de gemeenteraad zijn uitgeweken naar het veel meer praktische dienstencentrum Biezenbilk en huwen op locatie is sinds kort ook mogelijk. Daardoor wordt de raadszaal veel minder gebruikt.”

De raadszaal zal dan ook omgebouwd worden tot vier ruime kantoren voor zes personeelsleden. “Het terras zal verbouwd worden. Een open, glazen constructie zal dienst doen als vergaderzaal voor maximaal achttien personen”, vervolgt Dumarey. “De raadszaal wordt op vandaag vooral gebruikt als vergaderzaal, vandaar dat we ervoor gekozen hebben om deze efficiënter te gaan invullen. De huwelijken zullen voortaan plaatsvinden in het karaktervolle Romeins Archeologisch Museum (RAM) in afwachting van de renovatie van de Abdijhoeve. Eind 2021 wordt daar de prachtig gerenoveerde ceremoniezaal verwacht om in gebruik te kunnen nemen.”

Kostenplaatje

De totale werken kosten zo'n 200.000 euro. Daarin zitten ook bijvoorbeeld schilderwerken vervat en de aankleding van de nieuwe ruimtes. Als alles vlot verloopt, wordt het vernieuwde deel van het stadhuis tegen het bouwverlof van 2021 in gebruik genomen. Voor dit project doet de stad beroep op het Oudenburgs-Gistels architectenbureau Linteau.