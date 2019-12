Beleidsplan 2020-2025 goedgekeurd na marathonzitting van meer dan vijf uur Timmy Van Assche

19 december 2019

01u47 6 Oudenburg Het moet zowat de langste gemeenteraad in de geschiedenis van Oudenburg zijn geweest: een zitting van precies vijf uur en twintig minuten. Hoofdreden van het lange vergaderen: de bespreking van het beleidsplan 2020-2025. Dat werd uiteindelijk goedgekeurd - oppositiepartij CD&V onthield zich.

Het werd een zitting voor de echte diehards. De gemeenteraad begon om 19.30 uur, maar eindigde pas even voor 1 uur ‘s nachts. Niet dat de agenda uitpuilde van de punten of tussenkomsten, maar met de bespreking van het beleidsplan 2020-2025 stond wel een zeer belangrijk thema op de planning. Dat vertaalde zich ook naar het aantal toeschouwers in de zaal: zowat tachtig nieuwsgierigen tekenden present. De bestuursploeg nam ruim de tijd om haar plannen te ontvouwen en elke schepen besprak haar of zijn bevoegdheid vrij gedetailleerd. Eerlijk: het slotwoord van raadslid Herlinde Devriendt (Open Vld) was met twee A4-pagina’s véél te lang - ze herhaalde nog eens àlle aangekaarte thema’s. De meeste toeschouwers verlieten al voor middernacht de zaal.

Na de toelichting stelde oppositiepartij CD&V enkele vragen aan het schepencollege over zowel zware investeringen als de Abdijhoeve of het masterplan voor deelgemeente Ettelgem, als lichtere thema’s zoals de bibliotheekwerking of elektrische laadpalen. Er vielen geen harde woorden - dat was in het verleden al eens anders - maar CD&V onthield zich toch bij de stemming over het beleidsplan. “We willen het plan niet afschieten", formuleerde fractieleider Peter Velle (CD&V) het diplomatisch. Wanneer het debat was afgelopen, zaten er nog zo’n twintig toeschouwers in de zaal.

Hoogtepunt van de zitting zat hem in het slot. Toen raadslid Chantal Van Litsenburgh (CD&V) milieuschepen Gino Dumon (sp.a) bevroeg om eventueel extra inzamelpunten voor kurk te onderzoeken, antwoordde hij met een - nou ja - kurkdroge “ja”. De schepen had voorzichtig naar zijn horloge gekeken, merkte op dat het al bijna 1 uur was en wou net als iedereen snel afronden. Geef hem eens ongelijk - alle resterende aanwezigen schoten overigens in een lach. Gemeenteraadsvoorzitter Stefaan Reynaert (Open Vld) vroeg uiteindelijk nog applaus voor de laatste overgebleven toeschouwers en, vooral, de vrijwilligers die de bar bedienen voor, tijdens en na de zitting in dienstencentrum Biezenbilk.