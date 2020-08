Belangrijke werken in Mandelwijk kennen vervolg Timmy Van Assche

12 augustus 2020

15u15 0 Oudenburg Vanaf woensdag starten de voorbereidingen voor de rioleringswerken in de belangrijke Cottemweg. Hierbij zal de bovenste laag van de asfalt afgefreesd worden.

Er mogen op woensdag 12 augustus vanaf 6.30 uur dan ook geen voertuigen meer geplaatst worden in de Cottemweg. Tegen de avond kan de wagen terug geparkeerd worden in de straat. Aansluitend worden de rioleringswerken in de Cottemweg uitgevoerd. Hierdoor zullen sommige woningen gedurende de dag van 7 tot 17 uur niet bereikbaar zijn.

“De toegankelijkheid buiten de werkuren zal in de mate van het mogelijke gevrijwaard worden”, deelt de stad mee. “De toegankelijkheid tot de opritten zal op bepaalde momenten echter onbestaande zijn. Naar het weekend toe worden de woningen in de mate van het mogelijke toegankelijk gemaakt. We schatten dat de rioleringswerken in de Cottemweg ongeveer 15 werkdagen in beslag zullen nemen.”