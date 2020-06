Bekende bistro Jakri heeft met Dries Depoorter en Fien Janssens nieuwe uitbaters: “Succesvol concept blijven doorzetten” Timmy Van Assche

01 juni 2020

17u26 0 Oudenburg Op de centrale Markt van Oudenburg heeft bistro Jarki nieuwe uitbaters. Dries Depoorter en Fien Janssens, die in Gistel al horecazaak DD BaR! uitbaten, nemen met gezonde ambitie het stokje over van Jaak Lingier en Kris Vanhessche. “We houden vast aan het concept dat van Jakri een bloeiende zaak in Oudenburg maakte.”

Jakri is een ronkende naam in de Arnoldusstad. Lingier en Vanhessche openden de zaak twee jaar terug en maakten er in geen tijd een groot succes van. Om persoonlijke redenen - los van de coronacrisis - laten ze de zaak nu over. Lang heeft Jakri niet moeten wachten op nieuwe uitbaters. Uit Gistel komen Dries Depoorter en Fien Janssens aandraven. Daar baten ze al bijna zeven jaar de zaak DD BaR! uit in de Zomerloosstraat. Depoorter is in de buurgemeente ook schepen van onder meer Lokale Economie namens Open Vld. “We waren al een goed anderhalf jaar rustig op zoek naar een extra uitdaging", vertelt het koppel. “Toen Jakri over te nemen stond, is alles snel gegaan. (knipogen) De juiste plaats en het juiste moment, weet je wel. De zaak werd twee jaar geleden al volledig opgeknapt en kan dus meteen operationeel zijn. We leggen er nu onze eigen accenten, maar wanneer horecazaken opnieuw mogen openen, zullen ook wij de deuren van Jakri opengooien.”

“De troeven van Jakri zijn haar mooie terras en centrale ligging in het centrum van Oudenburg”, gaan Dries en Fien door. “De zaak is een bistro, waar je terecht kan voor een lekker verse spaghetti, lasagne, vispannetje, tapas of garnaalkroket. Maar je kan het ook als een soort van volkscafé beschouwen. Iedereen komt hier wel eens genieten: jong en oud, (wieler)toeristen en rasechte Oudenburgenaren. Dit brede publiek heten we graag snel opnieuw welkom. Aan het concept zelf veranderen we niks. Achteraan is er ook een mooie zaaltje voor zowel feestelijkheden als rouwmaaltijden.” Dries en Fien gaan nu op zoek naar een vaste zaalhulp, aangevuld met flexi’s.

Jakri kent op maandag een vaste sluitingsdag. Verder is de zaak elke dag open vanaf 10 uur. Op donderdag sluit Jakri om 18.30 uur, maar in de zomermaanden blijven de deuren langer open. Aan de openingsuren of werking van DD BaR! verandert er niks.