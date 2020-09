Bejaarde vrouw (89) met geweld bestolen van halsketting, daderes laat haar gewond achter Bart Boterman

09 september 2020

18u46 0 Oudenburg In Westkerke is maandag een 89-jarige vrouw met geweld bestolen. De daderes liet het slachtoffer gewond achter en reed weg met de wagen.

Het slachtoffer wandelde met behulp van een rollator in de Gistelsesteenweg. Volgens de politie stopte plots een wagen vlakbij. Een vrouw, haar hoofd gehuld in een hoofddoek, stapte uit. Ze had een namaakketting bij zich en probeerde die om de hals van het slachtoffer te hangen. Dat met de bedoeling om de ketting die het slachtoffer droeg, te stelen. De bejaarde vrouw gedroeg zich kranig en weerde de dievegge af. Vervolgens is een schermutseling ontstaan, waarbij de daderes de halsketting los trok en het slachtoffer op de grond terecht kwam. De verdachte liep naar de wagen en reed weg.

Of er nog handlangers in het spel zijn, is voorlopig niet duidelijk. De bejaarde vrouw werd gewond aangetroffen op de grond en naar het ziekenhuis overgebracht. De lokale politie Kouter laat voorts nog weten dat de zaak volop in onderzoek zit.