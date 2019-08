Begraafplaats van Roksem ondergaat sterke metamorfose en wordt dubbel zo groot Bart Boterman

19 augustus 2019

15u38 0 Oudenburg Het kerkhof van Roksem ondergaat een grote metamorfose. Dat maakte het stadsbestuur van Oudenburg maandagmiddag bekend. “Het wordt een begraafpark volgens de moderne visie en de oppervlakte zal verdubbelen. Het begraafpark moet aanvoelen als een groene oase van rust waar eenieder zijn of haar geliefden kan herdenken tussen de bomen”, zegt burgemeester Anthony Dumarey (Open Vld). De werken gaan begin 2020 van start.

“In het voorjaar kreeg het stadsbestuur talloze opmerkingen over de toestand van de vier kerkhoven in Oudenburg. De situatie van de begraafplaats in de Oude Brugseweg in Roksem was het meest prangend. In tien jaar tijd willen we alle begraafplaatsen onder handen hebben genomen”, duidt de burgemeester. Het kerkhof van Roksem zal verdubbelen in oppervlakte door de inname van het kerstbomenveld achter de begraafplaats, dat de stad op dit moment verhuurt aan een kweker.

Oase van rust

“De site wordt aangelegd volgens een moderne begraafplaatsvisie met heel wat bomen en groen als een oase van rust. Er is plaats voor een nieuwe strooiweide, urnenmuur, natuurbegraafplaats en sterretjesweide, waar doodgeboren kindjes herdacht kunnen worden. Nog nieuw zijn de oostelijk gerichte niet-conventionele graven, bedoeld voor andere geloofsgemeenschappen. Dat alles tussen de bomen. Er komt tevens een rozenveld, gratis aangelegd door Oudenburgs rozenproducent Lens Roses”, duidt Dumarey. De paden in asfalt zullen worden vervangen door steenslag. Overigens blijft de locatie van de huidige graven en zerkenblokken onveranderd.

180.000 euro

“De heraanleg van de begraafplaats zal in twee fases gebeuren. Begin 2020 gaat de herinrichting van de huidige site van start. Die moet tegen oktober 2020 klaar zijn. Begin 2021 wordt het nieuwe stuk achter de begraafplaats ingelijfd en aangelegd. Het einde van de werken is voorzien in oktober 2021. De totale kostprijs is ongeveer 180.000 euro”, voegt schepen Gino Dumon (sp.a) toe. Binnenkort zal bij de begraafplaats een bord te vinden zijn met extra toelichting over de plannen.

“De begraafplaats was de afgelopen jaren niet wat nabestaanden ervan mochten van verwachten. Daarom deze grondige investering. Ook de drie andere begraafplaatsen zijn opgenomen in de meerjarenplanning 2020-2030”, besluit burgemeester Anthony Dumarey.