Avondmarkt uitgebreid met extra randanimatie Timmy Van Assche

04 juni 2019

18u17 0 Oudenburg Op vrijdag 7 juni organiseert het stadsbestuur in samenwerking met het feestcomité de jaarlijkse Avondmarkt. Dit jaar is er extra randanimatie.

Vanaf 17 uur kan je gezellig rondkuieren in het autovrije centrum van Oudenburg, meer bepaald in de Marktstraat, Hoogstraat en Ettelgemsestraat. Een dertigtal marktkramers tekenen present met een divers aanbod. “Ook enkele lokale handelaars werken mee en de meeste winkels langs het traject blijven langer open”, vult schepen van markten Romina Vanhooren (Open Vld) in. “Voor de kinderen voorzien we randanimatie zoals een springkasteel, grime en ballonplooien. Om 21.30 uur is er bovendien een live optreden van Ingrii, een talentvolle muzikante. Met veel sfeer en muziek belooft het een mooie avond te worden. De randanimatie is op zich niet nieuw, maar nooit eerder werden zoveel extra initiatieven erbij gehaald.”