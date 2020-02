Automobilisten, opgelet voor paddentrek! Stad en natuurliefhebbers helpen vanaf 20 februari padden met hun tocht Timmy Van Assche

14 februari 2020

19u39 0 Oudenburg Natuurpunt Gistel–Oudenburg & Hoge Dijken organiseert tussen 20 februari en 20 maart een paddenoverzetactie. De stad steunt de actie, zo geeft milieuschepen Gino Dumon (sp.a) mee.

In maart ontwaken padden en kikkers uit hun winterslaap en gaan ze op zoek naar een poel om zich voort te planten. “Tijdens hun tocht sterven veel van deze beestjes door het drukke verkeer”, zegt Dumon. “Natuurpunt wil dit samen met het stadbestuur proberen te voorkomen en de padden helpen bij hun oversteek. In de Zeeweg ter hoogte van de Kluiten zal er over een afstand van ongeveer 500 meter een korte afsluiting geplaatst worden langs de openbare weg. Dit om te voorkomen dat padden en kikkers de weg oversteken. Mensen van Natuurpunt en andere vrijwilligers zullen gedurende deze periode geregeld deze beestjes helpen bij hun oversteek. Zow willen we voorkomen dat ze doodgereden worden door voorbijrijdende auto’s en vrachtwagens. Dergelijke acties steunen we met het stadsbestuur en we vragen automobilisten vriendelijk om een kort ommetje te maken tijdens de overzet.” De locatie zal ook voorzien worden van passende signalisatieborden.