Automobiliste rijdt onder invloed verkeersbord en vuilnisbak aan en pleegt vluchtmisdrijf Bart Boterman

16 februari 2020

14u51 0 Oudenburg Een vrouw (23) uit Ichtegem reed zaterdagnacht rond 4.30 uur een verkeersbord en een vuilnisbak aan de markt op de Gistelsesteenweg in Westkerke aan. Ze reed daarna gewoon verder.

De politie trof de bestuurster even later thuis aan. De vrouw was onder invloed van alcohol en moest haar rijbewijs voor drie uur afgeven.