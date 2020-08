Automobilist (72) sterft op snelwegparking in Westkerke Bart Boterman

17u33 12 Oudenburg Op de parking langs de E40 in Westkerke, richting Calais, is vrijdagavond een automobilist (72) uit Nieuwpoort gestorven in zijn wagen.

Het waren andere automobilisten die de man roerloos in zijn bestelwagen hadden zien zitten en de hulpdiensten verwittigden. De geparkeerde wagen was immers op slot. De brandweer werd opgeroepen om de auto open te maken. Ook de ziekenwagen en mug kwamen ter plaatse. De hulp kon niet meer baten. Het slachtoffer, een man uit Nieuwpoort, was al overleden. Het parket stelde een wetsdokter aan. Die bevestigde dat het om een natuurlijk overlijden ging. Het lijkt erop dat het slachtoffer afreed op de snelwegparking, omdat hij zich onwel was beginnen te voelen.