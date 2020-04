Auto’s van vrijwilligers Rode Kruis besmeurd met uitwerpselen: “Walgelijk en onbegrijpelijk dan men hulpverleners viseert” Bart Boterman

20 april 2020

10u58 6 Oudenburg In Oudenburg zijn in de nacht van zondag op maandag twee wagens van medewerkers van het Rode Kruis besmeurd met uitwerpselen. Ook in de brievenbus van het Rode Kruis-lokaal werd toiletpapier met stoelgang teruggevonden. “Compleet walgelijk. Het is bovendien schrijnend dat iemand het gemunt heeft op het Rode Kruis terwijl wij dag en nacht vrijwillig ten dienste staan van de bevolking”, zegt afdelingssecretaris Thibo Bral.

De feiten moeten gebeurd zijn tussen zondag middernacht en maandagmorgen 6.30 uur. Twee vrijwilligers waren van permanentie voor dringend ziekenvervoer en sliepen op dat moment in het lokaal. Secretaris Thibo Bral ging hen rond 6.30 uur aflossen en ontdekte de menselijke stoelgang op de privéwagens, geparkeerd in het Stedebeekpad. “Het lijkt erop dat men het Rode Kruis gewoonweg viseert want op de wagens zijn onder meer de logo’s besmeurd. Onbegrijpelijk. Er hangen ook uitwerpselen aan de spiegels en de klinken en ook in onze brievenbus is toiletpapier met uitwerpselen gevonden. Dit is gewoonweg compleet walgelijk. Wie doet nu zoiets?”, vraagt Thibo Bral zich af.

Hij belde de politie, die de vaststellingen deed omtrent het vandalisme. Intussen zijn de wagens opnieuw schoongemaakt met de hogedrukreiniger. “En dat is geenszins een aangenaam werkje voor op je nuchtere maag. Gelukkig stond onze ambulance binnen en bleef die buiten schot. Het is haast onverklaarbaar dat mensen ons viseren, terwijl wij compleet vrijwillig ten dienste staan van de bevolking. Sinds COVID-19 zijn wij ‘s nachts namelijk stand-by voor dringend ziekenvervoer”, aldus de secretaris van de afdeling Oudenburg-Jabbeke. Wie getuige was van deze vandalenstreken of weet wie de dader is, wordt gevraagd de politie te bellen.