Auto eindigt in sloot naast de autosnelweg, bestuurder komt met de schrik vrij Bart Boterman

13 februari 2020

10u15 0 Oudenburg Op de autosnelweg A10 in Oudenburg is woensdagavond rond 23 uur een auto naast de snelweg beland en in de gracht gecrasht. De bestuurder van de KIA bleef ongedeerd maar was flink geschrokken.

De man reed in de richting van Jabbeke en verloor om ongekende reden de controle over het stuur. Hij kon na het ongeval op eigen houtje uit zijn auto kruipen en werd opgehaald door zijn partner. De wegpolitie liet het voertuig takelen na de vaststellingen. De auto is zwaar beschadigd. Zo is onder meer een wielas afgebroken.