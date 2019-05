Auto belandt op dak in weiland, koeien tonen massaal interesse Bart Boterman

29 mei 2019

17u53 0 Oudenburg In de Noordstraat in Westkerke bij Oudenburg is woensdag rond 14.30 uur een auto in een weiland gecrasht. De auto belandde op het dak en de bestuurster raakte lichtgewond. De aanwezige koeien in het weiland waren erg geïnteresseerd en kwamen het voertuig massaal inspecteren.

Volgens de Lokale Politie Kouter verloor een bestuurster om ongekende reden de controle over haar voertuig. “De auto reed rechtdoor in een bocht, stak een sloot over en kwam op het dak tot stilstand in een weiland. De vrouw werd naar het ziekenhuis overgebracht en raakte lichtgewond”, zegt woordvoerster Annemie Wittesaele. De vrouw was op eigen houtje uit haar voertuig gekropen. De koeien in het weiland werden even opgeschrikt maar gingen daarna massaal kijken. Tot een incident met de dieren is het niet gekomen. Een takeldienst sleepte de auto weg. De politie hield de koeien op afstand tijdens het takelen.