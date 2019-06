Auto belandt in weiland, bestuurder blaast positief Bart Boterman

06 juni 2019

13u08 0 Oudenburg In Plassendale in Oudenburg is woensdagnacht een 26-jarige Gistelnaar met zijn wagen in een weiland beland. De man legde een positieve ademtest af.

Volgens de lokale politie Kouter reed de man rond 1.50 uur langs de Zwaanhoek en vervolgens over de Plassendalebrug richting Oudenburg. Aan het kruispunt met Plassendale verloor hij de controle over het stuur. De auto belandde in een lager gelegen weiland en kwam er tot stilstand. De politie kwam ter plaatse en onderwierp bestuurder L.C. aan een ademtest. Die bleek positief, waarop zijn rijbewijs voor 6 uur werd ingehouden. Zijn wagen werd getakeld.