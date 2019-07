Architect Danny Meseure nieuwe voorzitter van commissie voor ruimtelijke ordening Timmy Van Assche

11 juli 2019

01u29 1 Oudenburg De gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening, beter gekend onder de naam Gecoro, werd opnieuw samengesteld. De nieuwe voorzitter van de commissie is architect Danny Meseure.

In de jongste gemeenteraad werd de Gecoro opnieuw samengesteld. “Nieuw is dat de commissie deze keer uit drie deskundigen zal bestaan in plaats van twee. De deskundigen worden aangevuld met vijf vertegenwoordigers van de maatschappelijke geledingen”, zegt schepen Stijn Jonckheere (N-VA). Volgende personen zullen deze legislatuur de krijtlijnen van de Oudenburgse ruimtelijke planning uittekenen: voorzitter Danny Meseure, experts Murielle Decoo en Nico Decoster, Marjan Stadsbader namens het ACV, Pieter Vanhevel namens de Bedrijfsgilde en Landelijke Gilde Oudenburg, Johan Vebrorgh voor VOKA, Dirk Peene voor Natuurpunt Gistel-Oudenburg en Hoge Dijken vzw en Charlotte Martens voor Unizo. “De vorige legislatuur werd de Gecoro voor het eerst samengesteld en belast met de taak om een gemeentelijk ruimtelijk structuurplan op te maken”, aldus nog Jonckheere. “Er ligt heel wat werk op de plank voor de Gecoro”, gaat burgemeester Anthony Dumarey (Open Vld) door. “Onze stad zal de komende jaren een inhaalbeweging maken in vergelijking met onze omringende steden en gemeenten. Zo is er het woonproject Demeulenaere langs de Keiweg, de uitbreiding van Roksem en nog veel meer. Deze projecten willen we allemaal doordacht uitwerken met oog op de toekomst. Daarin speelt deze Gecoro een belangrijke rol.”