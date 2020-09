Animatoren speelpleinwerking De Tunne krijgen pretpakket als bedanking na uitzonderlijke zomer Timmy Van Assche

30 september 2020

17u20 0 Oudenburg De animatoren van speelpleinwerking De Tunne krijgen een bedanking voor hun inzet afgelopen zomer. Daarin moesten ze in uitzonderlijke omstandigheden een veilige zomer garanderen voor de Oudenburgse kinderen.

“Afgelopen zomer was een enorme uitdaging voor de animatoren De Tunne om de speelpleinwerking zo ‘normaal’ mogelijk te laten verlopen”, zegt schepen van Jeugd Romina Vanhooren (Open Vld). “Door de coronamaatregelen waren we genoodzaakt de anders heel toegankelijke speelpleinwering om te vormen met een systeem met inschrijvingen. Kinderen verdelen in bubbels en het terrein opdelen was dan weer nodig om te voldoen aan de grote opvangvraag. De animatoren hielden rekening met de handhygiëne, verdelen en ontsmetten van spelmateriaal, creatief invullen in thema’s zonder verkleedkledij uit te wisselen, en ga zo maar door. Daarbovenop zorgden ze ook nog eens voor de voor- en na opvang op het terrein zelf. Dit is niet evident, wetende dat de animatoren al standaard van 7.45 uur tot en met 17.30 uur aanwezig zijn voor een vrijwilligersvergoeding.”

De animatoren kregen als attentie dus een pretpakket met daarin snoepjes, een bedankingskaartje, speelpleinfestivalbandje en gezelschapsspel.