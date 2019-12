Alle zaalreglementen beter op elkaar afgestemd Timmy Van Assche

26 december 2019

17u13 0 Oudenburg Oudenburg heeft heel wat polyvalente zalen, groot en klein, die door particulieren en verenigingen gehuurd kunnen worden. Elke zaal had tot nu toe een eigen reglement met verschillende tarieven. Om duidelijkheid te scheppen, werd een werkgroep met de zaalverantwoordelijken opgericht die alle reglementen de voorbije maanden onder loep heeft genomen.

Het resultaat is een vereenvoudiging van de reglementen die nu veel beter op elkaar afgestemd zijn met een gelijkaardige indeling, zo meldt het stadsbestuur. “Ook het aantal reglementen werd gereduceerd tot een minimum. Zo blijven er nog reglementen over voor lokaal dienstencentrum Biezenbilk, cultuurcentrum Ipso Facto en de Sint-Arnolduszaal, voor de kleine Gysselingzaal en het gemeenschapshuisje in Westkerke, en voor sporthal Ter Beke. Dit laatste reglement wordt nog besproken met de vzw Sport & Recreatie”, zegt schepen Ulrike Vanhessche (sp.a). “We hebben een poging gedaan om de reglementen op elkaar af te stemmen en efficiënter te maken zowel voor de inwoners als voor de zaalverantwoordelijken. Met overzichtelijke reglementen en aangepaste tarieven willen we de mensen aanzetten om meer evenementen te organiseren zodat Oudenburg een bruisende stad wordt.”

Kortingen

Alle reglementen hanteren dezelfde vijf categorieën van gebruikers: Oudenburgse verenigingen en instellingen, Oudenburgse inwoners, niet-Oudenburgse verenigingen en instellingen, niet-Oudenburgse inwoners en anderen. Voor Biezenbilk gelden vier categorieën. “De zomer- en wintertarieven werden afgeschaft en vervangen door één tarief per doelgroep in combinatie met een korting van 50 procent bij een tweede gebruik in hetzelfde jaar. Daar bovenop werd een korting van 25 procent voorzien indien de zaal meer dan 25 keer per jaar gehuurd wordt. Voor het dienstencentrum en de kleine zalen werd een extra korting van 50 procent voorzien indien deze zalen (meer dan) 40 keer per jaar worden gehuurd. Als kers op de taart en op vraag van onze inwoners, werd de prijs voor het huren van de Sint-Ardoluszaal en Ipso Facto gehalveerd.” Concreet: inwoners betalen nu 200 euro voor de Sint-Arnolduszaal en de grote zaal van Ipso Facto, en 75 euro voor het huren van de cafetaria van Ipso Facto. Ook de website werd overzichtelijker gemaakt met voor iedere zaal het reglement, de technische fiche, de kalender en de tarieven. Tot slot werden de aanvraagformulieren op elkaar afgestemd.

Alle informatie over de beschikbare zalen in Oudenburg vind je op www.oudenburg.be/zalenverhuur.