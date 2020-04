Alle personeelsleden van woonzorgcentrum Riethove testen negatief op corona, zondag worden bewoners getest Timmy Van Assche

28 april 2020

17u53 2 Oudenburg Het personeelsteam van woonzorgcentrum Riethove kreeg de resultaten van de coronatesten die afgelopen zaterdag werden afgenomen. Alle testen bleken negatief te zijn. “Het is alvast een stevige opsteker dat er nu ook bevestiging komt voor het personeelsteam”, zegt schepen Vanhooren. Aanstaande zondag worden de bewoners getest.

Op zaterdag 25 april werden 66 tests afgenomen bij het personeelsteam van Riethove. Met opluchting vernam het team vandaag dat alle testen negatief zijn. “Tot op heden hadden wij geen enkele indicatie van coronabesmettingen bij bewoners of personeelsleden. Het is een mooi en bemoedigend resultaat voor de medewerkers om op de ingeslagen weg verder te gaan. We volgen strikt de maatregelen op en zullen dit ook de komende weken blijven hanteren”, zegt schepen Romina Vanhooren (Open Vld). “Op zondag 3 mei krijgen we ook tests van het Agentschap Zorg en Gezondheid voor onze bewoners. De resultaten van deze tests verwachten we in de loop van volgende week.”

Ook burgemeester Anthony Dumarey (Open Vld) reageert opgelucht. “Onze personeelsleden geven iedere dag het beste van zichzelf om alle bewoners van ons woonzorgcentrum de optimale zorg te verlenen. De afgelopen weken was er om zeer begrijpelijke redenen toch heel wat angst en onzekerheid onder het personeel. Door vanaf het begin strikte maatregelen op te leggen in het woonzorgcentrum beschermden we niet enkel de inwoners, maar ook ons dierbaar personeel.”